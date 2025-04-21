У Білому домі заперечили, що шукають заміну Гегсету на посаді глави Пентагону

Піт Гегсет (Фото: Stanislav Kogiku/EPA)

Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито шукає нового міністра оборони замість чинного очільника Пентагону Піта Гегсета. Відповідний допис вона зробила у соціальній мережі X (колишній Twitter).

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"Ця публікація на NPR є цілковитою фейковою новиною, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що воно говорить", – написала Левітт.

Речниця Білого дому додала, що Трамп рішуче підтримує міністра оборони.

Раніше цього самого дня радіостанція NPR із посиланням на неназваного американського посадовця повідомила, що у Білому домі почали шукати заміну Гегсету на посаді міністра оборони.

Ця новина надійшла в той час, як Гегсет потрапив у новий скандал, пов’язаний з чатом у Signal. Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що глава Пентагону поділився деталями ударів по хуситах минулого місяця зі своєю дружиною і братом в груповому чаті в месенджері Signal на своєму особистому телефоні.

21 квітня 2025 року повідомлялося, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Гегсет у відповідь розкритикував медіа та людей, які надали цю інформацію журналістам.