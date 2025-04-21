У Білому домі заперечили, що шукають заміну Гегсету на посаді глави Пентагону
Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито шукає нового міністра оборони замість чинного очільника Пентагону Піта Гегсета. Відповідний допис вона зробила у соціальній мережі X (колишній Twitter).
"Ця публікація на NPR є цілковитою фейковою новиною, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що воно говорить", – написала Левітт.
Речниця Білого дому додала, що Трамп рішуче підтримує міністра оборони.
Раніше цього самого дня радіостанція NPR із посиланням на неназваного американського посадовця повідомила, що у Білому домі почали шукати заміну Гегсету на посаді міністра оборони.
Ця новина надійшла в той час, як Гегсет потрапив у новий скандал, пов’язаний з чатом у Signal. Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що глава Пентагону поділився деталями ударів по хуситах минулого місяця зі своєю дружиною і братом в груповому чаті в месенджері Signal на своєму особистому телефоні.
- 21 квітня 2025 року повідомлялося, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат і особистий адвокат.
- Гегсет у відповідь розкритикував медіа та людей, які надали цю інформацію журналістам.