"Зі мною це не спрацює". Гегсет відреагував на нові звинувачення щодо витоку в Signal

Reuters повідомило, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на хуситів у груповому чаті Signal, до якого входили його дружина та брат

Піт Гегсет (Фото: Will Oliver/EPA)

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет розкритикував медіа та інформаторів журналістів на тлі повідомлень про те, що він використав другий груповий чат в месенджері Signal для обговорення секретних військових планів. Слова очільника Пентагону наводить телеканал CNN.

Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники". На його думку, це робиться для того, аби зруйнувати репутації людей.

"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки військових. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників – це старі новини, це не має значення", – сказав міністр оборони США.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат і особистий адвокат.