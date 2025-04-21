"Зі мною це не спрацює". Гегсет відреагував на нові звинувачення щодо витоку в Signal
Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет розкритикував медіа та інформаторів журналістів на тлі повідомлень про те, що він використав другий груповий чат в месенджері Signal для обговорення секретних військових планів. Слова очільника Пентагону наводить телеканал CNN.
Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники". На його думку, це робиться для того, аби зруйнувати репутації людей.
"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки військових. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників – це старі новини, це не має значення", – сказав міністр оборони США.
Раніше агентство Reuters повідомило, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у груповому чаті в Signal, до якого входили його дружина, брат і особистий адвокат.
- 24 березня 2025 року стало відомо, що журналіст Голдберг отримав доступ до групового чату в месенджері Signal, в якому були високопосадовці адміністрації Трампа. У чаті обговорювалися плани США щодо ударів по Ємену.
- Глава Пентагону назвав головного редактора The Atlantic "брехуном" і спростував листування в чаті.
- 26 березня The Atlantic опублікував додаткові повідомлення з групового чату в Signal, де обговорювалися деталі атаки на Ємен.
- У Сенаті закликали провести незалежне розслідування після витоку даних.