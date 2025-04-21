"Со мной это не сработает". Хегсет отреагировал на новые обвинения по утечке в Signal

Reuters сообщило, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на хуситов в групповом чате Signal, в который входили его жена и брат

Пит Хегсет (Фото: Will Oliver/EPA)

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет подверг критике медиа и информаторов журналистов на фоне сообщений о том, что он использовал второй групповой чат в мессенджере Signal для обсуждения секретных военных планов. Слова главы Пентагона приводит телеканал CNN.

Во время пасхального мероприятия в Белом доме Хегсет заявил, что "снова и снова распространяется ложь", а источниками якобы являются "анонимные клеветники" и "недовольные бывшие сотрудники". По его мнению, это делается для того, чтобы разрушить репутацию людей.

"Со мной это не сработает, потому что мы меняем Министерство обороны, возвращая Пентагон в руки военных. А анонимная клевета от недовольных бывших сотрудников – это старые новости, это не имеет значения", – сказал министр обороны США.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в групповом чате в Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.