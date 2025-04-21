"Со мной это не сработает". Хегсет отреагировал на новые обвинения по утечке в Signal
Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет подверг критике медиа и информаторов журналистов на фоне сообщений о том, что он использовал второй групповой чат в мессенджере Signal для обсуждения секретных военных планов. Слова главы Пентагона приводит телеканал CNN.
Во время пасхального мероприятия в Белом доме Хегсет заявил, что "снова и снова распространяется ложь", а источниками якобы являются "анонимные клеветники" и "недовольные бывшие сотрудники". По его мнению, это делается для того, чтобы разрушить репутацию людей.
"Со мной это не сработает, потому что мы меняем Министерство обороны, возвращая Пентагон в руки военных. А анонимная клевета от недовольных бывших сотрудников – это старые новости, это не имеет значения", – сказал министр обороны США.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в групповом чате в Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.
- 24 марта 2025 года стало известно, что журналист Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа. В чате обсуждались планы США по ударам по Йемену.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки на Йемен.
- В Сенате призвали провести независимое расследование после утечки данных.