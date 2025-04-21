В Белом доме заявили, что Трамп "совершенно доверяет" Хегсету на фоне нового скандала
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "совершенно доверяет" главе Пентагона Питу Хегсету после сообщений о том, что он поделился подробными военными планами в групповом чате в мессенджере Signal, в который входили его жена и брат. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает телеканал CNN.
"Я разговаривала с ним [Трампом] сегодня утром, и он решительно поддерживает его [Хегсета]", – сказала спикер Белого дома.
Перед этим в эфире Fox News Левитт заявила, что Трамп "решительно стоит за" Хегсетом, но добавила, что Пентагон работает против министра и его усилий поменять институт в соответствии с политикой президента.
"Президент решительно поддерживает министра Хегсета, выполняющего феноменальную работу, руководя Пентагоном. И вот что происходит, когда весь Пентагон работает против вас и работает против монументальных изменений, которые вы пытаетесь осуществить", — подчеркнула она.
Спикер Белого дома добавила, что в оборонном ведомстве "были люди, недовольные изменениями, которые пытается ввести Хегсет".
По ее словам, в чатах в Signal не было распространено никакой секретной информации. В то же время Левитт раскритиковала сотрудников Пентагона за "утечку" секретной информации.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в группе чата Signal, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.
- 24 марта 2025 года стало известно, что журналист Голдберг получил доступ к групповому чату в мессенджере Signal, в котором находились высокопоставленные чиновники администрации Трампа. В чате обсуждались планы США по ударам по Йемену.
- Глава Пентагона назвал главного редактора The Atlantic "лжецом" и опроверг переписку в чате.
- 26 марта The Atlantic опубликовал дополнительные сообщения из группового чата в Signal, где обсуждались детали атаки на Йемен.
- В Сенате призвали провести независимое расследование после утечки данных.