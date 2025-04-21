В Белом доме заявили, что Трамп "совершенно доверяет" Хегсету на фоне нового скандала

В Белом доме подчеркнули, что в чатах в Signal не было распространено никакой секретной информации

Пит Хегсет (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "совершенно доверяет" главе Пентагона Питу Хегсету после сообщений о том, что он поделился подробными военными планами в групповом чате в мессенджере Signal, в который входили его жена и брат. Об этом сообщила спикер Белого дома Кэролайн Левитт, передает телеканал CNN.

"Я разговаривала с ним [Трампом] сегодня утром, и он решительно поддерживает его [Хегсета]", – сказала спикер Белого дома.

Перед этим в эфире Fox News Левитт заявила, что Трамп "решительно стоит за" Хегсетом, но добавила, что Пентагон работает против министра и его усилий поменять институт в соответствии с политикой президента.

"Президент решительно поддерживает министра Хегсета, выполняющего феноменальную работу, руководя Пентагоном. И вот что происходит, когда весь Пентагон работает против вас и работает против монументальных изменений, которые вы пытаетесь осуществить", — подчеркнула она.

Спикер Белого дома добавила, что в оборонном ведомстве "были люди, недовольные изменениями, которые пытается ввести Хегсет".

По ее словам, в чатах в Signal не было распространено никакой секретной информации. В то же время Левитт раскритиковала сотрудников Пентагона за "утечку" секретной информации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в группе чата Signal, в которую входили его жена, брат и личный адвокат.