WSJ: Хегсет приводил свою жену на встречи, где обсуждалась конфиденциальная информация

Пит и Дженнифер Гегсет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет, проверяемый из-за того, что он описывал детали военного удара по Йемену в групповом чате в Signal, приводил свою жену на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, присутствовавших или знавших об обсуждении.

Одна из встреч, дискуссия на высоком уровне в Пентагоне 6 марта между Хегсетом и министром обороны Великобритании Джоном Хили состоялась в чувствительный для НАТО момент, спустя день после того, как США заявили, что прекратили обмен разведданными с Украиной.

Группа собралась в Пентагоне, в ее состав входил командующий Вооруженными силами Британии Тони Радакин. На встрече обсуждалось обоснование этого решения США, а также будущее военное сотрудничество между союзниками.

В материале говорится, что глава Пентагона может пригласить кого угодно на встречи с коллегами, но списки участников обычно ограничиваются. Участники, как правило, имеют специальное разрешение с учетом деликатного характера обсуждений.

Дженнифер Хегсет не является сотрудником Министерства обороны, заявили собеседники медиа. Это не редкость, когда супруги высокопоставленных чиновников имеют допуски низкого уровня, но представитель Пентагона отказался сказать, есть ли он у жены министра.

Жена главы Пентагона также посетила встречу в формате "Рамштайн", которая в прошлом месяце состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На мероприятии союзники обсуждали свою поддержку Украины, по словам двух собеседников.

На закрытых дискуссиях участники регулярно представляют конфиденциальную информацию, такую, как пожертвования для Украины, которые они не хотят обнародовать публично, отметили собеседники.

Некоторые иностранные участники встреч не знали, кто такая Дженнифер Хегсет, по словам людей, знакомых с обеими встречами. Остальные были удивлены ее присутствием, но продолжили без возражений, подчеркнули они. Непонятно, повлияло ли ее присутствие на то, что обсуждалось на обоих заседаниях, пишут журналисты.

По словам действующих и бывших должностных лиц в сфере обороны, супруги, являющиеся гражданскими людьми, редко участвуют в совещаниях по национальной безопасности.

"Когда у вас есть встречи с министрами или чиновниками НАТО, эти встречи почти всегда включают деликатные разговоры о безопасности", — сказал бывший министр обороны США Чак Хейгел.

Спикер Министерства обороны Шон Парнелл ответил на запрос о комментарии, что "для меня вполне понятно, что ваша история будет полна неточностей и не будет написана добросовестно". Он не уточнил, в чем заключались неточности.