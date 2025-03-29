WSJ: Гегсет приводив свою дружину на зустрічі, де обговорювалася конфіденційна інформація

Піт та Дженніфер Гегсет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет, якого перевіряють через те, що він описував деталі військового удару по Ємену у груповому чаті в Signal, приводив свою дружину на дві зустрічі з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників, які були присутні або знали про обговорення.

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Одна із зустрічей, дискусія на високому рівні в Пентагоні 6 березня між Гегсетом і міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, відбулася в чутливий для НАТО момент, через день після того, як США заявили, що припинили обмін розвідданими з Україною.

Група зібралася в Пентагоні, до її складу входив командувач Збройних сил Британії Тоні Радакін. На зустрічі обговорювали обґрунтування цього рішення США, а також майбутню військову співпрацю між союзниками.

У матеріалі йдеться, що глава Пентагону може запросити кого завгодно на зустрічі з колегами, але списки учасників зазвичай обмежуються. Учасники, як правило, мають спеціальний дозвіл з огляду на делікатний характер обговорень.

Дженніфер Гегсет не є співробітником Міністерства оборони, заявили співрозмовники медіа. Це не рідкість, коли подружжя високопосадовців мають допуски низького рівня, але представник Пентагону відмовився сказати, чи є він у дружини міністра.

Дружина очільника Пентагону також відвідала зустріч у форматі "Рамштайн", яка минулого місяця відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На заході союзники обговорювали свою підтримку України, за словами двох співрозмовників.

На закритих дискусіях учасники регулярно представляють конфіденційну інформацію, таку як пожертви Україні, які вони не хочуть оприлюднювати публічно, зазначили співрозмовники.

Деякі іноземні учасники зустрічей не знали, хто така Дженніфер Гегсет, за словами людей, знайомих з обома зустрічами. Інші були здивовані її присутністю, але продовжили без заперечень, наголосили вони. Незрозуміло, чи вплинула її присутність на те, що обговорювалося на обох засіданнях, пишуть журналісти.

За словами чинних і колишніх посадовців у сфері оборони, подружжя, які є цивільними громадянами, рідко беруть участь у нарадах з національної безпеки.

"Коли у вас є зустрічі з міністрами чи високопосадовцями НАТО, ці зустрічі майже завжди включають делікатні розмови про безпеку", – сказав колишній міністр оборони США Чак Хейґел.

Речник Міністерства оборони Шон Парнелл відповів на запит про коментар, що "для мене цілком зрозуміло, що ваша історія буде сповнена неточностей і не буде написана добросовісно". Він не уточнив, у чому полягали неточності.