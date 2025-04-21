У Білому домі заявили, що Трамп "абсолютно довіряє" Гегсету на тлі нового скандалу із Signal

У Білому домі наголосили, що в чатах в Signal не було розповсюджено жодної секретної інформації

Піт Гегсет (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп "абсолютно довіряє" очільнику Пентагона Піту Гегсету після повідомлень про те, що він поділився детальними військовими планами в груповому чаті в месенджері Signal, до якого входили його дружина та брат. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає телеканал CNN.

"Я розмовляла з ним [Трампом] сьогодні вранці, і він рішуче підтримує його [Гегсета]", – сказала речниця Білого дому.

Перед цим в ефірі Fox News Левітт заявила, що Трамп "рішуче стоїть за" Гегсетом, але додала, що Пентагон працює проти міністра та його зусиль змінити інституцію відповідно до політики президента.

"Президент рішуче підтримує міністра Гегсета, який виконує феноменальну роботу, керуючи Пентагоном. І ось що відбувається, коли весь Пентагон працює проти вас і працює проти монументальних змін, які ви намагаєтеся здійснити", – наголосила вона.

Речниця Білого дому додала, що в оборонному відомстві "були люди, яким не подобаються зміни, які намагається запровадити Гегсет".

За її словами, в чатах в Signal не було розповсюджено жодної секретної інформації. Водночас Левітт розкритикувала співробітників Пентагону за "витік" секретної інформації.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Гегсет поділився подробицями березневої атаки США на єменських хуситів у групі чату Signal, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.