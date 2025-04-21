В Белом доме опровергли, что ищут замену Хегсету на должности главы Пентагона

Пит Хегсет (Фото: Stanislav Kogiku/EPA)

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы ищет нового министра обороны вместо действующего главы Пентагона Пита Хегсета. Соответствующее заявление она сделала в социальной сети X (бывший Twitter).

"Эта публикация на NPR является полной фейковой новостью, основанной на одном анонимном источнике, явно не имеющем никакого представления о том, о чем оно говорит", — написала Левитт.

Спикер Белого дома добавила, что Трамп решительно поддерживает министра обороны.

Ранее в этот же день радиостанция NPR со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что в Белом доме начали искать замену Хегсету в должности министра обороны.

Эта новость поступила в то время как Хегсет попал в новый скандал, связанный с чатом в Signal. Радиостанция NPR получила подтверждение у своего собеседника, что глава Пентагона поделился деталями ударов по хуситам в прошлом месяце со своей женой и братом в групповом чате в мессенджере Signal на своем личном телефоне.

21 апреля 2025 года сообщалось, что Хегсет поделился подробностями мартовской атаки США на йеменских хуситов в групповом чате в Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.

Хегсет в ответ подверг критике медиа и людей, которые предоставили эту информацию журналистам.