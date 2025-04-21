Сенатор требует отставки главы Пентагона на фоне утечек: Он угрожает нацбезопасности США

Тэмми Дакворт (Фото: x.com/SenDuckworth)

Сенатор-демократ от Иллинойса Тэмми Дакворт заявила, что глава Пентагона Пит Хегсет должен уйти в отставку на фоне скандалов с утечками данных. По словам бывшего пилота вертолета Black Hawk и ветерана боевых действий, "исключительная глупость" Хегсета подвергает войска США опасности, передает The Hill.

"Сколько раз Питу Хегсету нужно слить секретные разведданные, чтобы Дональд Трамп и республиканцы поняли, что он не только гребаный лжец, но и представляет угрозу нашей национальной безопасности?", – заявила она.

По словам сенатора, каждый день, пока Хегсет остается в должности, это еще один день, когда жизни солдат США "подвергаются опасности из-за его исключительной глупости".

"Он должен уйти в отставку с позором", – заявила Дакворт.

Сообщается, что сенатор критиковала Хегсета еще до его утверждения на должность. А после статьи The Atlantic о групповом чате Signal с высшими должностными лицами национальной безопасности, она назвала его "гребаным лжецом" и потребовала отставки.

По словам сенатора, Хегсет и все остальные официальные лица, которые были участниками этого чата, должны быть подвергнуты независимому расследованию.

"Если республиканцы не присоединятся к нам в привлечении администрации Трампа к ответственности, то они станут соучастниками этого опасного и, вероятно, преступного нарушения нашей национальной безопасности", – заявляла Дакворт.

После скандала со статьей The Atlantic 24 марта президент США утверждал, что к чату журналиста ошибочно добавил один из сотрудников Майкла Уолтца. По данным WSJ, Уолтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.

20 апреля Politico сообщило, что Пентагон уволит главного помощника Хегсета из-за утечки данных в Signal.

21 апреля Reuters сообщил, что Хегсет обсуждал авиаудары США в другом чате Signal, где были его жена брат и личный адвокат. В Пентагоне отрицают.