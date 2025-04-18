DOGE Илона Маска обвиняют в утечке данных в пользу России
Сотрудники Национального совета США по трудовым отношениям обвинили Департамент эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в утечке конфиденциальных данных в пользу России. Об этом сообщает NPR.
По данным издания, в марте DOGE осуществлял проверку агентства на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов".
Сотрудники департамента Маска запросили самый высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.
База данных Нацсовета содержит конфиденциальную информацию, в том числе о профсоюзах, судебных делах и корпоративной тайне.
После того как DOGE получил доступ, сотрудники агентства заметили попытку подключения к пользовательской базе с IP-адреса в России.
Представители Нацсовета по трудовым отношениям США сообщили об инциденте в Конгресс США и считают, что действия DOGE должно проверить Федеральное бюро расследований.
Как отмечает издание, эта история привлекает внимание к тому, как DOGE работает в федеральных системах и получает доступ к частной финансовой и личной информации миллионов американцев.
Непонятно, как защищает и защищает ли DOGE конфиденциальность этих данных, пишет NPR.
- 27 февраля Трамп расширил полномочия департамента, возглавляемого Маском.
- 6 марта Politico написало, что Трамп уже ограничил полномочия Маска, это произошло после массовых увольнений.
- 1 апреля Трамп сказал, что Маск скоро уволится, а DOGE закроется. 4 апреля он уже выразил мнение, что Маск останется в Белом доме еще на несколько месяцев.
- 8 апреля сообщалось, что команда технологов DOGE использует искусственный интеллект для слежки за коммуникациями по крайней мере одного федерального агентства на предмет враждебности к Трампу и его взглядам.