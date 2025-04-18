DOGE Илона Маска обвиняют в утечке данных в пользу России

После проверки, осуществленной Департаментом эффективности правительства США, зафиксирована попытка взлома базы данных с российского IP

Илон Маск (Фото: KEVIN LAMARQUE/EPA)

Сотрудники Национального совета США по трудовым отношениям обвинили Департамент эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска в утечке конфиденциальных данных в пользу России. Об этом сообщает NPR.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По данным издания, в марте DOGE осуществлял проверку агентства на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов".

Сотрудники департамента Маска запросили самый высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.

База данных Нацсовета содержит конфиденциальную информацию, в том числе о профсоюзах, судебных делах и корпоративной тайне.

После того как DOGE получил доступ, сотрудники агентства заметили попытку подключения к пользовательской базе с IP-адреса в России.

Представители Нацсовета по трудовым отношениям США сообщили об инциденте в Конгресс США и считают, что действия DOGE должно проверить Федеральное бюро расследований.

Как отмечает издание, эта история привлекает внимание к тому, как DOGE работает в федеральных системах и получает доступ к частной финансовой и личной информации миллионов американцев.

Непонятно, как защищает и защищает ли DOGE конфиденциальность этих данных, пишет NPR.