Трамп сказал, что Маск скоро уволится, а DOGE закроется
Президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) прекратит работу, а его руководитель Илон Маск вернется в свой бизнес. Об этом сообщает CNN.
"Он должен управлять крупной компанией, и потому в какой-то момент он вернется", – сказал Трамп.
По словам президента США, Маск может исполнять обязанности специального государственного служащего всего 130 дней. Он не объяснил, почему существует такое ограничение.
"Я бы держал его столько, сколько могу. Он очень талантливый парень, знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он проделал хорошую работу", – сказал Трамп.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли DOGE продолжать работу в отсутствие Маска, Трамп сказал, что "в определенный момент" департамент прекратит работу.
"Вы знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится", – сказал Трамп.
По его мнению, руководители федеральных агентств уже "многому научились" и смогут самостоятельно позаботиться об увеличении эффективности государственного управления.
- 26 февраля Трамп расширил полномочия DOGE, возглавляемого Маском.
- 7 марта президент США сузил полномочия руководителя Департамента эффективности правительства Маска в действиях по отношению к правительству.
- 19 марта известный американский инвестор Росс Гербер, компания которого владеет примерно 260 000 акций Tesla стоимостью около $105 млн, призвал Маска сосредоточиться на компании или уйти с поста генерального директора.