Трамп сказал, что Маск скоро уволится, а DOGE закроется

Илон Маск (Фото: SAMUEL CORUM/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) прекратит работу, а его руководитель Илон Маск вернется в свой бизнес. Об этом сообщает CNN.

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"Он должен управлять крупной компанией, и потому в какой-то момент он вернется", – сказал Трамп.

По словам президента США, Маск может исполнять обязанности специального государственного служащего всего 130 дней. Он не объяснил, почему существует такое ограничение.

"Я бы держал его столько, сколько могу. Он очень талантливый парень, знаете, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он проделал хорошую работу", – сказал Трамп.

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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли DOGE продолжать работу в отсутствие Маска, Трамп сказал, что "в определенный момент" департамент прекратит работу.

"Вы знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится", – сказал Трамп.

По его мнению, руководители федеральных агентств уже "многому научились" и смогут самостоятельно позаботиться об увеличении эффективности государственного управления.