Трамп сказав, що Маск скоро звільниться, а DOGE закриється
Президент США Дональд Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління США (DOGE) припинить роботу, а його керівник Ілон Маск повернеться до свого бізнесу. Про це повідомляє CNN.
"Він має керувати великою компанією, і тому в якийсь момент він повернеться", — сказав Трамп.
За словами президента США, Маск може виконувати обов'язки спеціального державного службовця лише 130 днів. Він не пояснив, чому існує таке обмеження.
"Я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу", – сказав Трамп.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи працюватиме DOGE за відсутності Маска, Трамп сказав, що "в певний момент" департамент припинить роботу.
"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться", – сказав Трамп.
На його думку, керівники федеральних агентств вже "багато чому навчилися" і зможуть самостійно подбати про збільшення ефективності державного управління.
- 26 лютого Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск.
- 7 березня президент США звузив повноваження керівника Департаменту ефективності уряду Маска у діях стосовно уряду.
- 19 березня відомий американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 000 акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.