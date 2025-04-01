Трамп сказав, що Маск скоро звільниться, а DOGE закриється

Ілон Маск (Фото: SAMUEL CORUM/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Департамент ефективності державного управління США (DOGE) припинить роботу, а його керівник Ілон Маск повернеться до свого бізнесу. Про це повідомляє CNN.

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"Він має керувати великою компанією, і тому в якийсь момент він повернеться", — сказав Трамп.

За словами президента США, Маск може виконувати обов'язки спеціального державного службовця лише 130 днів. Він не пояснив, чому існує таке обмеження.

"Я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу", – сказав Трамп.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи працюватиме DOGE за відсутності Маска, Трамп сказав, що "в певний момент" департамент припинить роботу.

"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться", – сказав Трамп.

На його думку, керівники федеральних агентств вже "багато чому навчилися" і зможуть самостійно подбати про збільшення ефективності державного управління.