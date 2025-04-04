Трамп считает, что Маск останется в Белом доме еще на "несколько месяцев"
Илон Маск (Фото: ЕРА / Bonnie Cash)

Президент США Дональд Трамп считает, что руководитель Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск уйдет из Белого дома через несколько месяцев. Об этом он заявил на борту самолета Air Force One, передает NBC News.

По словам Трампа, он предпочел бы, чтобы Маск остался "как можно дольше", но настанет момент, когда ему придется уйти" – частично из-за компаний, которыми он управляет.

Отвечая на вопрос, когда глава DOGE может уйти с должности, учитывая его статус временного специального госслужащего, президент сказал: "Я думаю, что через несколько месяцев".

Читайте также
Отец Маска заявил о своем увлечении Путиным и усомнился, что тот начал войну против Украины
Илон МаскИлон Маскувольнениеувольнениедональд трампдональд трампdogedoge