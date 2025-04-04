Трамп считает, что Маск останется в Белом доме еще на "несколько месяцев"

Илон Маск (Фото: ЕРА / Bonnie Cash)

Президент США Дональд Трамп считает, что руководитель Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск уйдет из Белого дома через несколько месяцев. Об этом он заявил на борту самолета Air Force One, передает NBC News.

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По словам Трампа, он предпочел бы, чтобы Маск остался "как можно дольше", но настанет момент, когда ему придется уйти" – частично из-за компаний, которыми он управляет.

Отвечая на вопрос, когда глава DOGE может уйти с должности, учитывая его статус временного специального госслужащего, президент сказал: "Я думаю, что через несколько месяцев".

7 марта 2025 года президент США сузил полномочия руководителя Департамента эффективности правительства Маска в действиях по отношению к правительству.

19 марта известный американский инвестор Росс Гербер, компания которого владеет примерно 260 000 акций Tesla стоимостью около $105 млн, призвал Маска сосредоточиться на компании или уйти с поста генерального директора.

1 апреля Трамп заявил, что DOGE прекратит работу, а его руководитель Маск вернется в свой бизнес.