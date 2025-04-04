Трамп вважає, що Маск залишиться у Білому домі ще на "кілька місяців"
Ілон Маск (Фото: ЕРА / Bonnie Cash)

Президент США Дональд Трамп вважає, що керівник Департаменту ефективності державного управління США (DOGE) Ілон Маск піде з Білого дому за кілька місяців. Про це він заявив на борту літака Air Force One, передає NBC News.

За словами Трампа, він волів би, щоб Маск залишився "якомога довше", але настане момент, коли йому доведеться піти" – частково через компанії, якими він керує.

Відповідаючи на запитання, як скоро глава DOGE може піти з посади, враховуючи його статус тимчасового спеціального держслужбовця, президент сказав: "Я думаю, що через кілька місяців".

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