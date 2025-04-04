Трамп вважає, що Маск залишиться у Білому домі ще на "кілька місяців"
Президент США Дональд Трамп вважає, що керівник Департаменту ефективності державного управління США (DOGE) Ілон Маск піде з Білого дому за кілька місяців. Про це він заявив на борту літака Air Force One, передає NBC News.
За словами Трампа, він волів би, щоб Маск залишився "якомога довше", але настане момент, коли йому доведеться піти" – частково через компанії, якими він керує.
Відповідаючи на запитання, як скоро глава DOGE може піти з посади, враховуючи його статус тимчасового спеціального держслужбовця, президент сказав: "Я думаю, що через кілька місяців".
- 7 березня 2025 року президент США звузив повноваження керівника Департаменту ефективності уряду Маска у діях стосовно уряду.
- 19 березня відомий американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 000 акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.
- 1 квітня Трамп заявив, що DOGE припинить роботу, а його керівник Маск повернеться до свого бізнесу.