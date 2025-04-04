Трамп вважає, що Маск залишиться у Білому домі ще на "кілька місяців"

Ілон Маск (Фото: ЕРА / Bonnie Cash)

Президент США Дональд Трамп вважає, що керівник Департаменту ефективності державного управління США (DOGE) Ілон Маск піде з Білого дому за кілька місяців. Про це він заявив на борту літака Air Force One, передає NBC News.

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За словами Трампа, він волів би, щоб Маск залишився "якомога довше", але настане момент, коли йому доведеться піти" – частково через компанії, якими він керує.

Відповідаючи на запитання, як скоро глава DOGE може піти з посади, враховуючи його статус тимчасового спеціального держслужбовця, президент сказав: "Я думаю, що через кілька місяців".

7 березня 2025 року президент США звузив повноваження керівника Департаменту ефективності уряду Маска у діях стосовно уряду.

19 березня відомий американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 000 акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.

1 квітня Трамп заявив, що DOGE припинить роботу, а його керівник Маск повернеться до свого бізнесу.