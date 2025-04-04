Еррол Маск заявив, що його родина відчуває певне захоплення диктатором РФ. За його словами, Ілон також

Еррол Маск (Фото: ЕРА)

Південноафриканський мільярдер Еррол Маск, батько Ілона, спеціального держслужбовця при адміністрації Дональда Трампа, заявив в інтерв'ю російській службі BBC, що у його родині відчувають "певне захоплення" диктатором Володимиром Путіним.

Еррол Маск зазначив, що в їхній родині відчувають певне захоплення до російського диктатора. На його думку, "якщо розглядати Путіна просто як людину, а не в контексті міжнародної політики, складно не відчувати до нього поваги".

Відповідаючи на запитання, чи говорив його син Ілон щось подібне про Путіна, Еррол сказав, що їхні погляди схожі.

У відповідь на зауваження, що саме Путін розпочав війну проти України, Еррол Маск заперечив, що "лише з часом можна буде зрозуміти, хто насправді її почав". За словами інтерв'юєрки, коли вона зазначила, що факт повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року є очевидним, він продовжував відстоювати свою думку.

7 березня 2025 року президент США звузив повноваження керівника Департаменту ефективності уряду Маска у діях стосовно уряду.

19 березня відомий американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 000 акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.

1 квітня Трамп заявив, що DOGE припинить роботу, а його керівник Маск повернеться до свого бізнесу.