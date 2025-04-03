Венс заявив, що Маск залишиться радником Трампа після звільнення з DOGE

Ілон Маск і Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Мільярдер Ілон Маск залишиться другом і радником президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса навіть після того, як він залишить свою посаду в Департаменті ефективності уряду DOGE. Про це Венс розповів в ефірі Fox News, передає агентство Reuters.

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"У DOGE є багато роботи, і так, ця робота продовжуватиметься після відходу Ілона. Але, по суті, Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента", – сказав Венс.

Politico та ABC News повідомили напередодні, що Трамп сказав членам свого кабінету, що Маск незабаром піде й повернеться в приватний сектор, хоча не було зрозуміло, чи Маск піде до закінчення свого 130-денного мандату спеціального урядового службовця приблизно наприкінці травня.

ДОВІДКА Департамент ефективності уряду – тимчасовий федеральний орган, створений у межах Служби DOGE США. Організація була заснована указом Трампа 20 січня 2025 року із заявленою метою модернізації федеральних технологій і програмного забезпечення для максимального підвищення ефективності й результативності державного управління.

7 березня 2025 року президент США звузив повноваження керівника Департаменту ефективності уряду Маска у діях стосовно уряду.

19 березня відомий американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 000 акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.

1 квітня Трамп заявив, що DOGE припинить роботу, а його керівник Маск повернеться до свого бізнесу.