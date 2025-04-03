Вэнс заявил, что Маск останется советником Трампа после увольнения с DOGE

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum/EPA)

Миллиардер Илон Маск останется другом и советником президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса даже после того, как он покинет свой пост в Департаменте эффективности правительства DOGE. Об этом Вэнс рассказал в эфире Fox News, передает агентство Reuters.

"У DOGE есть много работы, и да, эта работа будет продолжаться после ухода Илона. Но, по сути, Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента", – сказал Вэнс.

Politico и ABC News сообщили накануне, что Трамп сказал членам своего кабинета, что Маск вскоре уйдет и вернется в частный сектор, хотя не было понятно, уйдет ли Маск до окончания своего 130-дневного мандата специального правительственного служащего примерно в конце мая.

СПРАВКА Департамент эффективности правительства – временный федеральный орган, созданный в рамках Службы DOGE США. Организация была учреждена указом Трампа 20 января 2025 года с заявленной целью модернизации федеральных технологий и программного обеспечения для максимального повышения эффективности и результативности государственного управления.

7 марта 2025 года президент США сузил полномочия руководителя Департамента эффективности правительства Маска в действиях по отношению к правительству.

19 марта известный американский инвестор Росс Гербер, компания которого владеет примерно 260 000 акций Tesla стоимостью около $105 млн, призвал Маска сосредоточиться на компании или уйти с поста генерального директора.

1 апреля Трамп заявил, что DOGE прекратит работу, а его руководитель Маск вернется в свой бизнес.