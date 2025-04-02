В США зарегистрировали законопроект, который потребует Маска сдавать тесты на наркотики
Конгрессмен от Демократической партии США Мики Шерил зарегистрировала законопроект, которым предлагается требовать от специальных государственных служащих, в частности Илона Маска, проходить тест на наркотики перед началом и в течение службы. Об этом говорится на сайте Шерил.
В документе отмечается, что должностные лица с доступом к чувствительной информации должны проходить тест на наркотики и случайные проверки. Это обеспечивает их соответствие закону и защиту от шантажа. Законопроект Шерил требует, чтобы Маск и другие подобные работники регулярно проходили эти проверки для сохранения доступа к секретной информации.
"Дональд Трамп передал Илону Маску контроль над нашим государством, давая ему доступ к чрезвычайно чувствительной информации – от данных Министерства финансов и Социального обеспечения до наших самых секретных военных планов. Те, кто имеет доступ к такой информации, должны быть тщательно проверены, трезво оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", – говорится в сообщении.
Шерил отмечает, что Маск и его сотрудники из DOGE должны соответствовать тем же требованиям, что и другие сотрудники исполнительной власти, в частности проходить тест на наркотики для сохранения работы и доступа к секретной информации.
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