У США зареєстрували законопроєкт, який вимагатиме від Маска проходити тести на наркотики

У документі зазначається, що урядові посадовці з доступом до чутливої інформації мають проходити тест на наркотики та випадкові перевірки

Ілон Маск (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

Конгресменка від Демократичної партії США Мікі Шеріл зареєструвала законопроєкт, яким пропонується вимагати від спеціальних державних службовців, зокрема Ілона Маска, проходити тест на наркотики перед початком та протягом служби. Про це йдеться на сайті Шеріл.

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У документі зазначається, що урядові посадовці з доступом до чутливої інформації мають проходити тест на наркотики та випадкові перевірки. Це забезпечує їх відповідність закону та захист від шантажу. Законопроєкт Шеріл вимагає, щоб Маск та інші подібні працівники регулярно проходили ці перевірки для збереження доступу до секретної інформації.

"Дональд Трамп передав Ілону Маску контроль над нашою державою, даючи йому доступ до надзвичайно чутливої інформації — від даних Міністерства фінансів та Соціального забезпечення до наших найсекретніших військових планів. Ті, хто має доступ до такої інформації, повинні бути ретельно перевірені, тверезо оцінювати ситуацію та ухвалювати обґрунтовані рішення", – йдеться у повідомленні.

Шеріл зазначає, що Маск і його співробітники з DOGE повинні відповідати тим самим вимогам, що й інші співробітники виконавчої влади, зокрема проходити тест на наркотики для збереження роботи та доступу до секретної інформації.