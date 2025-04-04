Отец Маска заявил о восхищении Путиным и усомнился, что тот начал войну против Украины
Южноафриканский миллиардер Эррол Маск, отец Илона, специального госслужащего при администрации Дональда Трампа, заявил в интервью российской службе BBC, что в его семье испытывают "определенный восторг" диктатором Владимиром Путиным.
Эррол Маск отметил, что в их семье испытывают определенный восторг к российскому диктатору. По его мнению, "если рассматривать Путина просто как человека, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважения".
Отвечая на вопрос, говорил ли его сын Илон что-то подобное о Путине, Эррол сказал, что их взгляды схожи.
В ответ на замечание, что именно Путин начал войну против Украины, Эррол Маск возразил, что "лишь со временем можно будет понять, кто на самом деле ее начал". По словам интервьюера, когда она отметила, что факт полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года очевиден, он продолжал отстаивать свое мнение.
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