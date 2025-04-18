DOGE Ілона Маска звинувачують у витоку даних на користь Росії

Після перевірки, яку здійснював Департамент ефективності уряду США, зафіксовано спробу зламу бази даних з російського IP

Ілон Маск (Фото: KEVIN LAMARQUE/EPA)

Співробітники Національної ради США з трудових відносин звинуватили Департамент ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска у витоку конфіденційних даних на користь Росії. Про це повідомляє NPR.

За даними видання, у березні DOGE здійснював перевірку агентства на "відповідність політиці нової адміністрації зі скорочення витрат".

Співробітники департаменту Маска запросили найвищий рівень доступу до бази даних організації з фактично необмеженим дозволом читати, копіювати та змінювати дані.

База даних Нацради містить конфіденційну інформацію, зокрема про профспілки, судові справи та корпоративну таємницю.

Після того, як DOGE отримав доступ, співробітники агентства помітили спробу під'єднання до бази користувача з IP-адреси в Росії.

Представники Нацради з трудових відносин США повідомили про інцидент Конгрес США та вважають, що дії DOGE має перевірити Федеральне бюро розслідувань.

Як зазначає видання, ця історія привертає увагу то того, як DOGE працює у федеральних системах і отримує доступ до приватної фінансової та особистої інформації мільйонів американців.

Незрозуміло, як і чи захищає DOGE конфіденційність цих даних, пише NPR.