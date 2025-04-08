DOGE Маска використовує ШІ для виявлення "нелояльних" до Трампа посадовців – Reuters
Команда технологів DOGE Ілона Маска використовує штучний інтелект для стеження за комунікаціями принаймні одного федерального агентства на предмет ворожості до президента Дональда Трампа та його поглядам. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з цим питанням.
Хоча більшість роботи Маскового Департаменту ефективності уряду залишається таємною, використання стеження є нетиповим способом застосування технологій для виявлення ознак "нелояльності" серед працівників, які вже постраждали від масових звільнень і жорсткого скорочення витрат, пише Reuters. Деталей медіа не отримало.
Команда DOGE також використовує месенджер Signal для спілкування, що, за словами іншого співрозмовника, який безпосередньо обізнаний з цим питанням, порушує федеральні правила ведення записів, оскільки повідомлення можна налаштувати так, щоб вони зникали через певний проміжок часу.
За словами цієї людини, у DOGE активно використовують чат-бот Маска Grok AI для скорочення витрат у федеральному уряді. Журналісти Reuters не змогли точно з'ясувати, як саме застосовують Grok.
Зазначається, що ані Маск, ані Білий дім, ані DOGE не відповіли на інформаційний запит Reuters.
- 24 березня 2025 року редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг написав, що він випадково отримав доступ до чату в месенджері Signal, в якому, зокрема, високопосадовці США обговорювали удари по єменських хуситах.
- Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту радника з питань нацбезпеки Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників посадовця.
- За даними WSJ, Волтц обговорював у Signal не лише удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України.