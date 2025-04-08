DOGE Маска використовує ШІ для виявлення "нелояльних" до Трампа посадовців – Reuters

Співрозмовники журналістів розповіли, що команда Ілона Маска стежить за допомогою ШІ за "нелояльними" посадовцями

Плакат із зображенням Ілона Маска в руках протестувальника у Вашингтоні (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Команда технологів DOGE Ілона Маска використовує штучний інтелект для стеження за комунікаціями принаймні одного федерального агентства на предмет ворожості до президента Дональда Трампа та його поглядам. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з цим питанням.

Хоча більшість роботи Маскового Департаменту ефективності уряду залишається таємною, використання стеження є нетиповим способом застосування технологій для виявлення ознак "нелояльності" серед працівників, які вже постраждали від масових звільнень і жорсткого скорочення витрат, пише Reuters. Деталей медіа не отримало.

Команда DOGE також використовує месенджер Signal для спілкування, що, за словами іншого співрозмовника, який безпосередньо обізнаний з цим питанням, порушує федеральні правила ведення записів, оскільки повідомлення можна налаштувати так, щоб вони зникали через певний проміжок часу.

За словами цієї людини, у DOGE активно використовують чат-бот Маска Grok AI для скорочення витрат у федеральному уряді. Журналісти Reuters не змогли точно з'ясувати, як саме застосовують Grok.

Зазначається, що ані Маск, ані Білий дім, ані DOGE не відповіли на інформаційний запит Reuters.