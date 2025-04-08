DOGE Маска использует ИИ для обнаружения "нелояльных" к Трампу должностных лиц – Reuters
Команда технологов DOGE Илона Маска использует искусственный интеллект для слежки за коммуникациями по крайней мере одного федерального агентства по поводу враждебности к президенту Дональду Трампу и его взглядам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых по этому вопросу.
Хотя большинство работы Московского Департамента эффективности правительства остается тайным, использование слежки является нетипичным способом применения технологий для выявления признаков "нелояльности" среди работников, уже пострадавших от массовых увольнений и жесткого сокращения расходов, пишет Reuters. Детали медиа не получило.
Команда DOGE также использует мессенджер Signal для общения, что, по словам другого собеседника, непосредственно осведомленного по этому вопросу, нарушает федеральные правила ведения записей, поскольку сообщения можно настроить так, чтобы они исчезали через определенный промежуток времени.
По словам этого человека, в DOGE активно используют чат-бот Маска Grok AI для сокращения расходов в федеральном правительстве. Журналисты Reuters затруднились выяснить, как именно применяют Grok.
Отмечается, что ни Маск, ни Белый дом, ни DOGE не ответили на информационный запрос Reuters.
- 24 марта 2025 года редактор The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что он случайно получил доступ к чату в мессенджере Signal, в котором, в частности, чиновники США обсуждали удары по йеменским хуситам.
- Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта советника по вопросам нацбезопасности Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников должностного лица.
- По данным WSJ, Уолтц обсуждал у Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.