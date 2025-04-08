DOGE Маска использует ИИ для обнаружения "нелояльных" к Трампу должностных лиц – Reuters

Собеседники журналистов рассказали, что команда Илона Маска следит за помощью ИИ за "нелояльными" должностными лицами

Плакат с изображением Илона Маска в руках протестующего в Вашингтоне (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Команда технологов DOGE Илона Маска использует искусственный интеллект для слежки за коммуникациями по крайней мере одного федерального агентства по поводу враждебности к президенту Дональду Трампу и его взглядам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых по этому вопросу.

Хотя большинство работы Московского Департамента эффективности правительства остается тайным, использование слежки является нетипичным способом применения технологий для выявления признаков "нелояльности" среди работников, уже пострадавших от массовых увольнений и жесткого сокращения расходов, пишет Reuters. Детали медиа не получило.

Команда DOGE также использует мессенджер Signal для общения, что, по словам другого собеседника, непосредственно осведомленного по этому вопросу, нарушает федеральные правила ведения записей, поскольку сообщения можно настроить так, чтобы они исчезали через определенный промежуток времени.

По словам этого человека, в DOGE активно используют чат-бот Маска Grok AI для сокращения расходов в федеральном правительстве. Журналисты Reuters затруднились выяснить, как именно применяют Grok.

Отмечается, что ни Маск, ни Белый дом, ни DOGE не ответили на информационный запрос Reuters.