Сенаторка вимагає відставки глави Пентагону на тлі витоку даних: Він загрожує нацбезпеці США

Теммі Дакворт (Фото: x.com/SenDuckworth)

Сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт заявила, що глава Пентагону Піт Гегсет має піти у відставку на тлі скандалів із витоками даних. За словами колишнього пілота вертольота Black Hawk і ветеранки бойових дій, "виключна дурість" Гегсета наражає війська США на небезпеку, передає The Hill.

"Скільки разів Піту Гегсету потрібно злити секретні розвіддані, щоб Дональд Трамп і республіканці зрозуміли, що він не лише грьобаний брехун, а й становить загрозу нашій національній безпеці?", – заявила вона.

За словами сенатора, кожен день, який Гегсет залишається на посаді, це ще один день, коли життя солдатів США "наражаються на небезпеку через його виняткову дурість".

"Він має піти у відставку з ганьбою", – заявила Дакворт.

Повідомляється, що сенаторка критикувала Гегсета ще до його затвердження на посаду. А після статті The Atlantic про груповий чат Signal з найвищими посадовими особами національної безпеки, вона назвала його "грьобаним брехуном" і вимагала відставки.

За словами сенаторки, Гегсет і всі інші офіційні особи, які були учасниками цього чату, мають бути піддані незалежному розслідуванню.

"Якщо республіканці не приєднаються до нас у притягненні адміністрації Трампа до відповідальності, то вони стануть співучасниками цього небезпечного та, ймовірно, злочинного порушення нашої національної безпеки", – заявляла Дакворт.

Після скандалу зі статтею The Atlantic 24 березня президент США стверджував, що до чату журналіста помилково додав один із співробітників Майкла Волтца. За даними WSJ, Волтц обговорював у Signal не лише удари по хуситах, а й урегулювання війни Росії проти України.

20 квітня Politico повідомило, що Пентагон звільнить головного помічника Гегсета через витік даних у Signal.

21 квітня Reuters повідомив, що Гегсет обговорював авіаудари США в іншому чаті Signal, де були його дружина, брат й особистий адвокат. У Пентагоні заперечують.