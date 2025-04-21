Сенаторка вимагає відставки глави Пентагону на тлі витоку даних: Він загрожує нацбезпеці США
Теммі Дакворт (Фото: x.com/SenDuckworth)

Сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт заявила, що глава Пентагону Піт Гегсет має піти у відставку на тлі скандалів із витоками даних. За словами колишнього пілота вертольота Black Hawk і ветеранки бойових дій, "виключна дурість" Гегсета наражає війська США на небезпеку, передає The Hill.

"Скільки разів Піту Гегсету потрібно злити секретні розвіддані, щоб Дональд Трамп і республіканці зрозуміли, що він не лише грьобаний брехун, а й становить загрозу нашій національній безпеці?", – заявила вона.

За словами сенатора, кожен день, який Гегсет залишається на посаді, це ще один день, коли життя солдатів США "наражаються на небезпеку через його виняткову дурість".

"Він має піти у відставку з ганьбою", – заявила Дакворт.

Повідомляється, що сенаторка критикувала Гегсета ще до його затвердження на посаду. А після статті The Atlantic про груповий чат Signal з найвищими посадовими особами національної безпеки, вона назвала його "грьобаним брехуном" і вимагала відставки.

За словами сенаторки, Гегсет і всі інші офіційні особи, які були учасниками цього чату, мають бути піддані незалежному розслідуванню.

"Якщо республіканці не приєднаються до нас у притягненні адміністрації Трампа до відповідальності, то вони стануть співучасниками цього небезпечного та, ймовірно, злочинного порушення нашої національної безпеки", – заявляла Дакворт.

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