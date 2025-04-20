Пентагон звільнить головного помічника Гегсета через витік даних у Signal – Politico

Піт Гегсет (Фото: ЕРА/KIYOSHI OTAEPA)

Міністерство оборони США звільнить Джо Каспера з посади керівника апарату глави Пентагону на тлі скандалу з витоком інформації через месенджер Signal. Про це пише Politico з посиланням на високопоставленого посадовця з адміністрації президента Дональда Трампа.

За інформацією співрозмовника, найближчим часом Каспер залишить свою нинішню посаду. Це рішення пов’язане з масштабним скандалом навколо витоку секретних матеріалів з Пентагону, що призвів до перестановок у керівництві Міністерства оборони США. Утім, як зазначає видання, Каспер отримає іншу посаду в тому ж відомстві.

Також повідомляється, що декількох інших високопосадовців відправили у відпустку. Серед них — радник міністра оборони Піта Гегсета Ден Колдуелл, заступник керівника апарату Дарін Сельнік і керівник офісу заступника міністра оборони Колін Керролл. Згідно з джерелами, Сельнік і Керролл планують подати позов у зв’язку з цим рішенням.

Отже, Гегсет залишився без кількох ключових членів своєї команди: керівника апарату, його заступника та старшого радника. Це може негативно вплинути на його ефективність як керівника, з огляду на його відносно невеликий досвід у військовому управлінні, наголошує Politico.

Як зазначає Кріс Мігер, колишній помічник міністра оборони з питань зв’язків із громадськістю в адміністрації 46-го президента США Джо Байдена, багато хто з самого початку сумнівався у спроможності Гегсета бути ефективним лідером. Йому закидали відсутність досвіду, непрозорі дії, звільнення деяких поважних військових, а також неналежне використання засобів зв’язку. Нинішні звільнення лише посилили ці побоювання.

24 березня редактор американського The Atlantic Джеффрі Голдберг написав, що він випадково отримав доступ до чату в месенджері Signal, в якому, зокрема, високопосадовці США обговорювали удари по єменських хуситах.

Журналіст зазначив, що його додали до чату з акаунту радника з питань нацбезпеки Волтца. Президент США стверджував, що це помилково зробив один зі співробітників посадовця.

За даними WSJ, Волтц обговорював у Signal не лише удари по хуситах, а й врегулювання війни Росії проти України.

6 квітня співрозмовник The Guardian розповів, як Волтц додав журналіста до секретного чату.