Пентагон уволит главного помощника Хегсета из-за утечки данных через Signal – Politico

Пит Хегсет (Фото: ЕРА/KIYOSHI OTAEPA)

Министерство обороны США уволит Джо Каспера с должности руководителя аппарата главы Пентагона на фоне скандала с утечкой информации через мессенджер Signal. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента Дональда Трампа.

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По информации собеседника, в ближайшее время Каспер покинет свой нынешний пост. Это решение связано с масштабным скандалом вокруг утечки секретных материалов из Пентагона, что привело к перестановкам в руководстве Министерства обороны США. Впрочем, как отмечает издание, Каспер получит другую должность в том же ведомстве.

Также сообщается, что несколько других высокопоставленных должностных лиц отправили в отпуск. Среди них советник министра обороны Пита Хегсета Дэн Колдуэлл, заместитель руководителя аппарата Дарин Сельник и руководитель офиса заместителя министра обороны Колин Кэрролл. Согласно источникам, Сельник и Кэрролл планируют подать иск в связи с этим решением.

Таким образом, Хегсет остался без нескольких ключевых членов своей команды: руководителя аппарата, его заместителя и старшего советника. Это может негативно повлиять на его эффективность как руководителя, учитывая его относительно небольшой опыт в военном управлении, отмечает Politico.

Как отмечает Крис Мигер, бывший помощник министра обороны по связям с общественностью при администрации 46-го президента США Джо Байдена, многие с самого начала сомневались в способности Хегсета быть эффективным лидером. Его обвиняли в отсутствии опыта, непрозрачных действиях, увольнении некоторых уважаемых военных, а также ненадлежащем использовании средств связи. Нынешние увольнения лишь усугубили эти опасения.

24 марта редактор американского The Atlantic Джеффри Голдберг написал, что он случайно получил доступ к чату в мессенджере Signal, в котором, в частности, чиновники США обсуждали удары по йеменским хуситам.

Журналист отметил, что его добавили в чат с аккаунта советника по вопросам нацбезопасности Уолтца. Президент США утверждал, что это ошибочно сделал один из сотрудников должностного лица.

По данным WSJ, Уолтц обсуждал в Signal не только удары по хуситам, но и урегулирование войны России против Украины.

6 апреля собеседник The Guardian рассказал, как Уолтц добавил журналиста к секретному чату.