Реформа армии США. Гегсет готовит сокращение в командовании и слиянии штабов

Такая новая реформа вызвала критику в американском Конгрессе

Пит Гегсет (Фото: EPA)

Министр обороны США Пит Гегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездных офицеров в составе Национальной гвардии, а также снизить численность высшего командного состава в Вооруженных силах еще на 10%. Об этом сообщает Reuters.

Это часть реформы, начатой президентом Дональдом Трампом во время второго срока.

Гегсет, ранее неоднократно критиковавший чрезмерную численность высшего командного состава, продолжает внедрение изменений в структуре руководства Пентагона.

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После вступления в должность он инициировал увольнение ряда ключевых военных руководителей, в частности, председателя Объединенного комитета начальников штабов, главнокомандующего ВМС и директора Агентства национальной безопасности.

"Увеличение количества генералов и адмиралов не гарантирует успеха. Это не наказание для старших офицеров – ничего подобного", – подчеркнул Гегсет в своем видеообращении от 5 мая.

По его словам, главная цель реформ – "максимизация стратегической готовности Вооруженных сил", а сам процесс проходит в сотрудничестве с Объединенным комитетом начальников штабов.

В Пентагоне сообщают, что реформы будут реализовываться постепенно и взвешенно. В частности, рассматривается возможность объединения некоторых боевых командований.

Среди вариантов – слияние Африканского командования США с Европейским, а также объединение Южного командования, отвечающего за Латинскую Америку, с Северным командованием. Также возможно сокращение четырехзвездных должностей, включая командующего сухопутными войсками в Тихоокеанском регионе и американских сил в Южной Корее.

Предложенные изменения вызвали беспокойство в Конгрессе.

Старший демократ в Комитете Сената по вооруженным силам Джек Рид поставил под сомнение основания для таких сокращений.

"Жесткие кадровые решения должны базироваться на фактах и всестороннем анализе, а не на произвольных процентных сокращениях", – заявил сенатор.

Он также подчеркнул, что "отстранение от должностей опытных военных руководителей может навредить армии вместо повышения ее эффективности".

Кроме изменений в военном командовании, за последние недели в Пентагоне уволили трех гражданских чиновников в связи с расследованием утечки информации. Расследование началось по личному приказу Гегсета 21 марта.