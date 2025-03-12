CNN: У США підтвердили відновлення постачань зброї та обмін розвідданими з Україною
Після зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, обмін розвідданими між Вашингтоном та Києвом повністю відновився, і американська зброя знову надходить до України. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.
Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси до реактивної системи HIMARS знову відправляються в Україну, заявив співрозмовник.
Він додав, що йдеться про пакети зброї, схвалені адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена.
Постачання були призупинені після сварки в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом з одного боку й українським лідером Володимиром Зеленським – з іншого.
Частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як вона потрапила в Україну. Варшава також підтвердила розмороження допомоги від США.
Крім цього, відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці складніших систем озброєння, додав посадовець. Невідомо, чи вони були змушені залишити країну в рамках паузи в допомозі, чи вони залишилися в Україні.
- Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.
- 5 березня директор ЦРУ Реткліфф офіційно повідомив про зупинення передання Україні розвідувальних даних США.
- 6 березня Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, щоб протриматися до літа, й зазначив, що наразі йдеться про паузу в допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів.