CNN: У США підтвердили відновлення постачань зброї та обмін розвідданими з Україною
Робота HIMARS (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Після зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, обмін розвідданими між Вашингтоном та Києвом повністю відновився, і американська зброя знову надходить до України. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного американського посадовця, обізнаного з цим питанням.

Артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси до реактивної системи HIMARS знову відправляються в Україну, заявив співрозмовник.

Він додав, що йдеться про пакети зброї, схвалені адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена.

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Постачання були призупинені після сварки в Білому домі між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом з одного боку й українським лідером Володимиром Зеленським – з іншого.

Частина цієї зброї зберігалася в Польщі до того, як вона потрапила в Україну. Варшава також підтвердила розмороження допомоги від США.

Крім цього, відновили роботу американські підрядники, які перебувають в Україні для надання допомоги в обслуговуванні, навчанні та підтримці складніших систем озброєння, додав посадовець. Невідомо, чи вони були змушені залишити країну в рамках паузи в допомозі, чи вони залишилися в Україні.

  • Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.
  • 5 березня директор ЦРУ Реткліфф офіційно повідомив про зупинення передання Україні розвідувальних даних США.
  • 6 березня Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, щоб протриматися до літа, й зазначив, що наразі йдеться про паузу в допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів.
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