Польща підтвердила розмороження військової допомоги від США
Міністерство національної оборони Польщі підтвердило відновлення постачань американської зброї Україні через логістичний хаб на летовищі Ряшів-Ясьонка (POLLOGHUB). Про це повідомив заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі Х.
"Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHUB в Ясьонці до України", – написав він.
Як повідомив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса, американська безпекова допомога була відновлена 11 березня, після завершення переговорів США та України в Саудівської Аравії.
- Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого. У Польщі заявили, що Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.
- 5 березня директор ЦРУ Реткліфф офіційно повідомив про зупинення передання Україні розвідувальних даних США.
- 6 березня спецпосланець Трампа з питань України Келлог заявив, що Україні вистачить озброєння, щоб протриматися до літа, й зазначив, що наразі йдеться про паузу в допомозі, а не про завершення підтримки від Штатів.