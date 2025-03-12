Польща підтвердила розмороження військової допомоги від США

Міноборони Польщі підтвердило, що домовленості США та України про відновлення постачань зброї виконуються

Ілюстративне фото (Фото: SERGEY DOLZHENKO / ЕРА)

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило відновлення постачань американської зброї Україні через логістичний хаб на летовищі Ряшів-Ясьонка (POLLOGHUB). Про це повідомив заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі Х.

"Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHUB в Ясьонці до України", – написав він.

Як повідомив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса, американська безпекова допомога була відновлена 11 березня, після завершення переговорів США та України в Саудівської Аравії.