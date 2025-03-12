Польша подтвердила размораживание военной помощи США
Министерство национальной обороны Польши подтвердило возобновление поставок американского оружия Украине через логистический хаб на аэродроме Ряшив-Ясенка (POLLOGHUB). Об этом сообщил заместитель председателя Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский в соцсети Х.
"Возобновлены поставки американского оружия из POLLOGHUB в Ясенке в Украину", — написал он.
Как сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса, американская помощь была возобновлена 11 марта, после завершения переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. В Польше заявили, что Штаты приостановили помощь без консультаций с союзниками.
- 5 марта директор ЦРУ Рэтклифф официально сообщил об остановке передачи Украине разведывательных данных США.
- 6 марта спецпосланник Трампа по Украине Келлог заявил, что Украине хватит вооружения, чтобы продержаться до лета, и отметил, что речь идет о паузе в помощи, а не о завершении поддержки от Штатов.