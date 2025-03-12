Польша подтвердила размораживание военной помощи США

Минобороны Польши подтвердило, что договоренности США и Украины о возобновлении поставок оружия выполняются

Иллюстративное фото (Фото: SERGEY DOLZHENKO / ЕРА)

Министерство национальной обороны Польши подтвердило возобновление поставок американского оружия Украине через логистический хаб на аэродроме Ряшив-Ясенка (POLLOGHUB). Об этом сообщил заместитель председателя Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский в соцсети Х.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Возобновлены поставки американского оружия из POLLOGHUB в Ясенке в Украину", — написал он.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса, американская помощь была возобновлена 11 марта, после завершения переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.