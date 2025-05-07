Ракети до систем IRIS-T, гаубиці та артснаряди: Німеччина передала Україні нову допомогу

Берлін передає ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-2 та інше озброєння

Система IRIS-T (Фото: ЕРА/FILIP SINGER)

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли ракети до ракети систем протиповітряної оборони IRIS-T, гаубиці Zuzana-2 та інше озброєння. Про це повідомили на сайті німецького уряду.

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Зазначається, що ЗСУ отримають від Німеччини нову партію військової техніки та боєприпасів, яка містить 66 транспортних засобів MRAP (захищених від мінних засідок), чотири транспортні засоби з кінетичним захистом та три колісні гаубиці Zuzana-2.

Окрім цього, Берлін передає ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-2, майже 40 000 снарядів для самохідних артилерійських установок GEPARD, 27 000 155-мм артилерійських боєприпасів та 1000 снарядів калібру 122 мм.

У новому пакеті допомоги також зазначено 70 розвідувальних дронів VECTOR з компонентами, 150 БпЛА HF-1, 20 наземних безпілотників, шість машин Bergepanzer-2, чотири машини для розмінування WISENT-1 з запасними частинами та два плуги.

Крім того, йдеться про 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження, десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів та транспортні засоби для прикордонної служби.

Також у пакеті присутні протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, медичні джгути та спальні мішки.