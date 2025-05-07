Ракети до систем IRIS-T, гаубиці та артснаряди: Німеччина передала Україні нову допомогу
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у який увійшли ракети до ракети систем протиповітряної оборони IRIS-T, гаубиці Zuzana-2 та інше озброєння. Про це повідомили на сайті німецького уряду.
Зазначається, що ЗСУ отримають від Німеччини нову партію військової техніки та боєприпасів, яка містить 66 транспортних засобів MRAP (захищених від мінних засідок), чотири транспортні засоби з кінетичним захистом та три колісні гаубиці Zuzana-2.
Окрім цього, Берлін передає ракети для комплексів ППО IRIS-T SLM, боєприпаси для танків Leopard-2, майже 40 000 снарядів для самохідних артилерійських установок GEPARD, 27 000 155-мм артилерійських боєприпасів та 1000 снарядів калібру 122 мм.
У новому пакеті допомоги також зазначено 70 розвідувальних дронів VECTOR з компонентами, 150 БпЛА HF-1, 20 наземних безпілотників, шість машин Bergepanzer-2, чотири машини для розмінування WISENT-1 з запасними частинами та два плуги.
Крім того, йдеться про 41 наземну радіолокаційну станцію спостереження, десятки лазерних далекомірів, інфрачервоних біноклів, водолазних скутерів та транспортні засоби для прикордонної служби.
Також у пакеті присутні протитанкові гармати RGW 90, штурмові гвинтівки G3 і MK 556, медичні джгути та спальні мішки.
- В останній день свого перебування на посаді канцлера Німеччини Олаф Шольц мав телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським й пообіцяв, що ФРН продовжить підтримувати Україну.