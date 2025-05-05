В останній день при владі Шольц поговорив з Зеленським: Пообіцяв продовження підтримки України

Володимир Зеленський та Олаф Шольц на Мюнхенській конференції у лютому 2025 року (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

В останній день свого перебування на посаді канцлера Німеччини Олаф Шольц мав телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським й пообіцяв, що ФРН продовжить підтримувати Україну. Про це повідомив речник голови німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує газета Barron`s.

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За словами прессекретаря, Шольц підтвердив "постійну і непохитну солідарність Німеччини з Україною".

"Він [канцлер] підкреслив, що Німеччина, у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами, продовжить підтримувати Україну згідно з потребами й так довго, як це буде необхідно", – розповів Гебештрайт.

Також Шольц розкритикував російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що його "цинічна тактика затягування" перешкоджає зусиллям, спрямованим на закінчення війни.

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Німецький політик зауважив, що Зеленський продемонстрував готовність прийняти 30-денне безумовне припинення вогню, показавши, що "ніхто не бажає миру більше, ніж Україна". Канцлер зауважив Зеленському, що Путін "повинен нарешті відповісти взаємністю".

Згодом про дзвінок з Шольцом повідомив і Зеленський: "Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля".

"Можемо пригадати багато важливих моментів: промова про Zeitenwende (дослівно "Поворотний момент" – виступ Шольца у Бундестазі після повномасштабного вторгнення РФ. – Ред.), історичний кава-брейк що допоміг почати переговори про вступ України до ЄС, три батареї Patriot, інші постачання систем протиповітряної оборони та багато іншого", – розповів голова держави.

Президент подякував канцлеру за запевнення, що Німеччина й надалі "підтримуватиме Україну та її справу".