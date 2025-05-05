В последний день у власти Шольц поговорил с Зеленским: Обещал продолжение помощи Украине
В последний день своего пребывания в должности канцлера Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским и пообещал, что ФРГ продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщил спикер главы немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует газета Barron`s.
По словам пресс-секретаря, Шольц подтвердил "постоянную и непреклонную солидарность Германии с Украиной".
"Он [канцлер] подчеркнул, что Германия, в тесной координации с европейскими и международными партнерами, продолжит поддерживать Украину в соответствии с потребностями и так долго, как это будет необходимо", – рассказал Гебештрайт.
Также Шольц раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, заявив, что его "циничная тактика затягивания" препятствует усилиям, направленным на окончание войны.
Немецкий политик отметил, что Зеленский продемонстрировал готовность принять 30-дневное безусловное прекращение огня, показав, что "никто не желает мира больше, чем Украина". Канцлер сказал Зеленскому, что Путин "должен наконец ответить взаимностью".
Впоследствии о звонке с Шольцем сообщил и Зеленский: "Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия".
"Можем вспомнить много важных моментов: речь о Zeitenwende (дословно "Поворотный момент" – выступление Шольца в Бундестаге после полномасштабного вторжения РФ. – Ред.), исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, три батареи Patriot, другие поставки систем противовоздушной обороны и многое другое", – рассказал глава государства.
Президент поблагодарил канцлера за заверение, что Германия и дальше будет "поддерживать Украину и ее дело".
В своей последней публичной речи в должности канцлера Шольц заявил, что Германия не смирится с войной в Украине и приложит все усилия, чтобы восстановить и сохранить мир в Европе.
- 5 мая немецкие консерваторы и социал-демократы официально подписали коалиционное соглашение. 6 мая новым канцлером будет избран Фридрих Мерц, имеющий проукраинские взгляды.