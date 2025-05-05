В последний день у власти Шольц поговорил с Зеленским: Обещал продолжение помощи Украине

Владимир Зеленский и Олаф Шольц на Мюнхенской конференции в феврале 2025 года (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

В последний день своего пребывания в должности канцлера Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским и пообещал, что ФРГ продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщил спикер главы немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует газета Barron`s.

По словам пресс-секретаря, Шольц подтвердил "постоянную и непреклонную солидарность Германии с Украиной".

"Он [канцлер] подчеркнул, что Германия, в тесной координации с европейскими и международными партнерами, продолжит поддерживать Украину в соответствии с потребностями и так долго, как это будет необходимо", – рассказал Гебештрайт.

Также Шольц раскритиковал российского диктатора Владимира Путина, заявив, что его "циничная тактика затягивания" препятствует усилиям, направленным на окончание войны.

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Немецкий политик отметил, что Зеленский продемонстрировал готовность принять 30-дневное безусловное прекращение огня, показав, что "никто не желает мира больше, чем Украина". Канцлер сказал Зеленскому, что Путин "должен наконец ответить взаимностью".

Впоследствии о звонке с Шольцем сообщил и Зеленский: "Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия".

"Можем вспомнить много важных моментов: речь о Zeitenwende (дословно "Поворотный момент" – выступление Шольца в Бундестаге после полномасштабного вторжения РФ. – Ред.), исторический кофе-брейк, который помог начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, три батареи Patriot, другие поставки систем противовоздушной обороны и многое другое", – рассказал глава государства.

Президент поблагодарил канцлера за заверение, что Германия и дальше будет "поддерживать Украину и ее дело".