У новому уряді Німеччини готові дати Україні додаткову зброю, якщо переговори проваляться
Німеччина готова запропонувати Україні додаткові пакети озброєнь у разі провалу переговорів з Росією. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Reuters.
За словами міністра, Берлін очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів.
У разі ж провалу перемовин Німеччина готова запропонувати додаткові пакети озброєння для України.
До того ж голова відомства попередив Росію про подальші наслідки, у вигляді посилення санкцій.
- 10 травня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. У випадку відмови представники Європи погрожували Москві санкціями та новою допомогою Україні, скоординованими зі США.
- На нічній пресконференції у Кремлі
Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа.
- Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Ердоган. Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом із Трампом.
- 11 травня Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня.