У новому уряді Німеччини готові дати Україні додаткову зброю, якщо переговори проваляться

Берлін також розглядає посилення санкцій у разі відсутності прогресу в переговорах із Кремлем

Йоганн Вадефуль (Фото: wikimedia.org)

Німеччина готова запропонувати Україні додаткові пакети озброєнь у разі провалу переговорів з Росією. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганн Вадефуль, пише Reuters.

За словами міністра, Берлін очікує, що Росія погодиться на припинення вогню, а потім буде готова до переговорів.

У разі ж провалу перемовин Німеччина готова запропонувати додаткові пакети озброєння для України.

До того ж голова відомства попередив Росію про подальші наслідки, у вигляді посилення санкцій.