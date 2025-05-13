Трамп відправить на переговори у Стамбулі Віткоффа та Келлога – Reuters

Напередодні президент США казав, що думає полетіти до Стамбулу, хоча й наголосив на "великій кількості зустрічей" цими днями

Кіт Келлог (Фото: Х/generalkellogg)

Президент США Дональд Трамп відправить своїх спецпредставників до Стамбулу 15 травня, де Володимир Зеленський чекатиме на російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише Reuters з посиланням на трьох знайомих з планами співрозмовників.

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За даними журналістів, до столиці Туреччини на прямі переговори Путіна та Зеленського прибудуть спецпосланці Трампа з питань Близького Сходу та України – Стів Віткофф та Кіт Келлог.

Reuters не повідомляє, чи буде на зустрічі українського президента та російського диктатора безпосередньо Трамп. Інших деталей агенція також не наводить.

Напередодні на брифінгу Трамп заявив, що думає про візит до Стамбулу: "Я думаю, що обидва лідери будуть там. У мене так багато зустрічей, але я думав про поїздку до Стамбула".

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент Володимир Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган .

підтримали президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там. Російський диктатор з цього приводу нічого не відповів.

13 травня у Кремлі заявили, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам Путін "вважатиме це за потрібне".