Глава МЗС Німеччини про переговори у Стамбулі: Росія не має залишати там порожнє крісло

Йоган Вадефуль заявив, що Росія має зробити вирішальний крок уперед і проявити готовність до діалогу

Йоган Вадефуль (Фото: ЕРА/FILIP SINGER)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що Росія не має залишати "порожнє крісло" за столом переговорів у Стамбулі, куди 15 травня прибуде президент Володимир Зеленський. Його цитує n-tv.

"Росія не повинна залишати там порожнє крісло – вона має з’явитися, якщо справді зацікавлена в мирі", – заявив глава німецької дипломатії, коментуючи заплановану на четвер зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Стамбулі.

Він наголосив, що саме зараз Росія має зробити вирішальний крок уперед і проявити готовність до діалогу. На його думку, четвер, 15 травня, стане "важливою датою" в контексті можливого завершення війни в Україні.

Щодо ймовірного ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії Вадефуль також указав на 15 травня як на ключовий день.