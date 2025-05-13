Глава МЗС Німеччини про переговори у Стамбулі: Росія не має залишати там порожнє крісло
Йоган Вадефуль (Фото: ЕРА/FILIP SINGER)

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що Росія не має залишати "порожнє крісло" за столом переговорів у Стамбулі, куди 15 травня прибуде президент Володимир Зеленський. Його цитує n-tv.

"Росія не повинна залишати там порожнє крісло – вона має з’явитися, якщо справді зацікавлена в мирі", – заявив глава німецької дипломатії, коментуючи заплановану на четвер зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Стамбулі.

Він наголосив, що саме зараз Росія має зробити вирішальний крок уперед і проявити готовність до діалогу. На його думку, четвер, 15 травня, стане "важливою датою" в контексті можливого завершення війни в Україні.

Щодо ймовірного ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії Вадефуль також указав на 15 травня як на ключовий день.

  • На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
  • Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там. Трамп допустив, що також міг би прилетіти на переговори, хоча Путін досі не сказав, чи буде він на них присутній.
Читайте також
Кремль озвучить, хто поїде на переговори в Стамбул, коли Путін "вважатиме за потрібне"
Володимир Зеленськийволодимир путінНімеччинапереговориСтамбулЙоган Вадефуль