Глава МЗС Німеччини про переговори у Стамбулі: Росія не має залишати там порожнє крісло
Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що Росія не має залишати "порожнє крісло" за столом переговорів у Стамбулі, куди 15 травня прибуде президент Володимир Зеленський. Його цитує n-tv.
"Росія не повинна залишати там порожнє крісло – вона має з’явитися, якщо справді зацікавлена в мирі", – заявив глава німецької дипломатії, коментуючи заплановану на четвер зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна в Стамбулі.
Він наголосив, що саме зараз Росія має зробити вирішальний крок уперед і проявити готовність до діалогу. На його думку, четвер, 15 травня, стане "важливою датою" в контексті можливого завершення війни в Україні.
Щодо ймовірного ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії Вадефуль також указав на 15 травня як на ключовий день.
- На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор
Володимир Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.
- Президент Володимир Зеленський заявив
підтримали , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган європейські керівники й врешті-решт .
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там. Трамп допустив, що також міг би прилетіти на переговори, хоча Путін досі не сказав, чи буде він на них присутній.