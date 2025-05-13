Глава МИД Германии о переговорах в Стамбуле: Россия не должна оставлять там пустое кресло

Иоганн Вадефуль заявил, что Россия должна сделать решающий шаг вперед и проявить готовность к диалогу

Иоганн Вадефуль (Фото: ЕРА/FILIP SINGER)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Россия не должна оставлять "пустое кресло" за столом переговоров в Стамбуле, куда 15 мая прибудет президент Владимир Зеленский. Его цитирует n-tv.

"Россия не должна оставлять там пустое кресло – она должна появиться, если действительно заинтересована в мире", – заявил глава немецкой дипломатии, комментируя запланированную на четверг встречу Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Стамбуле.

Он подчеркнул, что именно сейчас Россия должна сделать решающий шаг вперед и проявить готовность к диалогу. По его мнению, четверг, 15 мая, станет "важной датой" в контексте возможного завершения войны в Украине.

Относительно вероятного принятия новых санкций ЕС против России Вадефуль также указал на 15 мая как на ключевой день.