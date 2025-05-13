Зеленський: 30-денного перемир'я не вистачить для повного відновлення сил РФ

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Можливе 30-денне перемир'я не дозволить Росії повністю відновити сили, вважає президент Володимир Зеленський. Таке припинення вогню недостатнє для обох сторін війни, розповів глава держави під час пресконференції.

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Журналістка запитала, чи не стане 30-денне перемир'я "черговим подарунком" для російського диктатора Володимира Путіна, аби Москва змогла перегрупуватися та підготуватися до літньої наступальної кампанії.

"Ніхто не знає наперед, що буде, що станеться. Я вважаю, що терміну цього нікому не буде достатньо, щоб відновити сили на повну", – розповів глава держави.

За його словами, 30-денне припинення вогню – це більше про деескалацію та можливість відкрити діалог.

"Саме про це йдеться. Тому так і реагують і Сполучені Штати, і Європа, коли Росія, наприклад, говорить: "Ми хочемо, щоб у цей момент не було постачання [зброї Україні] тощо". Постачання так [у такий спосіб] не йдуть", – пояснив президент.

Він зауважив, що зупинка постачання західної зброї Україні, яку Кремль вимагає під час перемир'я, не допомогла б окупантам.

"Зупиняться які постачання? Вони вже місяці є в Європі: та чи інша техніка, та чи інша зброя. Це не є секретом навіть для росіян, вони це розуміють", – додав Зеленський.

За його словами, допомога, яку надіслали зі США ще пів року тому, "в тому чи іншому форматі потім приходить".

Загалом вимога Москви про зупинки військової допомоги на час припинення вогню "не жива, не структурна, ні про що", наголосив глава держави.

"Про це можуть говорити тільки люди, які не розбираються в форматі постачання зброї. І все. А те, що не буде перетину, наприклад, нашого кордону тієї чи іншої зброї – також це не спрацює. Бо те, що нам потрібно, у нас на складах уже є", – підсумував президент.

Зеленський також додав, що не обговорював з американським колегою Дональдом Трампом питання призупинення допомоги на час перемир'я, й зазначив, що допомога продовжує надходити з 11 березня після того, як була розморожена Штатами.