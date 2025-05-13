Зеленський відповів, чи буде Трамп на переговорах у Туреччині: Поки що підтверджень немає

Напередодні президент США казав, що думає полетіти до Стамбула, хоча й наголосив на "великій кількості зустрічей" цими днями

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президенту Володимиру Зеленському невідомо, чи прилетить його американський колега Дональд Трамп на переговори у Туреччині. Про це глава держави повідомив на пресконференції.

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"Дивіться, я не знаю. У мене немає інформації, що Трамп прилетить до Туреччини. Я не думаю, що знаю набагато більше за вас. Є якісь сигнали тощо, але поки що у нас підтверджень немає", – сказав Зеленський.

Напередодні на брифінгу Трамп заявив, що думає про візит до Стамбула: "Я думаю, що обидва лідери будуть там. У мене так багато зустрічей, але я думав про поїздку до Стамбула".

У вівторок, 13 травня, агенція Reuters із посиланням на трьох співрозмовників повідомила, що до столиці Туреччини на прямі переговори Путіна та Зеленського прибудуть спецпосланці Трампа з питань Близького Сходу та України – Стів Віткофф та Кіт Келлог.

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент Володимир Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган .

підтримали президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там. Російський диктатор із цього приводу нічого не відповів.

13 травня у Кремлі заявили, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам Путін "вважатиме це за потрібне".