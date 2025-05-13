Зеленский ответил, будет ли Трамп на переговорах в Турции: Пока что подтверждений нет
Президенту Владимиру Зеленскому неизвестно, прилетит ли его американский коллега Дональд Трамп на переговоры в Турции. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.
"Смотрите, я не знаю. У меня нет информации, что Трамп прилетит в Турцию. Я не думаю, что знаю гораздо больше вас. Есть какие-то сигналы и тому подобное, но пока у нас подтверждений нет", – сказал Зеленский.
Накануне на брифинге Трамп заявил, что думает о визите в Стамбул: "Я думаю, что оба лидера будут там. У меня так много встреч, но я думал о поездке в Стамбул".
Во вторник, 13 мая, агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников сообщило, что в столицу Турции на прямые переговоры Путина и Зеленского прибудут спецпосланники Трампа по Ближнему Востоку и Украине – Стив Уиткофф и Кит Келлог.
- На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор
Владимир Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
- Президент Владимир Зеленский заявил
поддержали , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган европейские руководители и в конце концов .
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Российский диктатор на этот счет ничего не ответил.
- 13 мая в Кремле заявили, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда сам Путин "посчитает это нужным".