Зеленский ответил, будет ли Трамп на переговорах в Турции: Пока что подтверждений нет

Накануне президент США говорил, что думает полететь в Стамбул, хотя и отметил "большое количество встреч" в эти дни

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президенту Владимиру Зеленскому неизвестно, прилетит ли его американский коллега Дональд Трамп на переговоры в Турции. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции.

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"Смотрите, я не знаю. У меня нет информации, что Трамп прилетит в Турцию. Я не думаю, что знаю гораздо больше вас. Есть какие-то сигналы и тому подобное, но пока у нас подтверждений нет", – сказал Зеленский.

Накануне на брифинге Трамп заявил, что думает о визите в Стамбул: "Я думаю, что оба лидера будут там. У меня так много встреч, но я думал о поездке в Стамбул".

Во вторник, 13 мая, агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников сообщило, что в столицу Турции на прямые переговоры Путина и Зеленского прибудут спецпосланники Трампа по Ближнему Востоку и Украине – Стив Уиткофф и Кит Келлог.

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент Владимир Зеленский заявил , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

поддержали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Российский диктатор на этот счет ничего не ответил.

13 мая в Кремле заявили, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда сам Путин "посчитает это нужным".