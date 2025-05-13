Зеленский подтвердил визит в Турцию. Обещает сделать все для встречи с Путиным

Украинский президент готов встретиться с диктатором РФ где угодно – в Анкаре или Стамбуле, если тот приедет

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что 15 мая прибудет в Турцию, где встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера сделают "все возможное" для того, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, добавил он.

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"Мы проговорили с президентом Эрдоганом, что у меня будет встреча с ним в столице Турции. Это Анкара. Она будет в четверг 15-го числа. Мы будем ждать встречи с Путиным в Турции", – сказал он.

Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, Зеленский выразил готовность вместе с Эрдоганом прилететь из Анкары в Стамбул.

"То есть в любом случае мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Если Путин действительно готов не только в медиа, а в реальной жизни встречаться, и тогда на уровне лидеров мы сделаем все, чтобы договориться о прекращении огня. Ведь именно с ним я должен договариваться о прекращении огня. Потому что только он это решает".

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент Владимир Зеленский заявил , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

поддержали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Российский диктатор на этот счет ничего не ответил.

13 мая в Кремле заявили, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда сам Путин "посчитает это нужным".