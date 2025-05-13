Зеленський підтвердив візит до Туреччини. Обіцяє зробити все для зустрічі з Путіним

Український президент готовий зустрітися з диктатором РФ будь-де – в Анкарі чи Стамбулі, якщо той приїде

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що 15 травня прибуде до Туреччини, де зустрінеться з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Обидва лідери зроблять "все можливе" для того, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, додав він.

"Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч із ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер 15-го числа. Ми будемо чекати на зустріч із Путіним в Туреччині", – сказав він.

Щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, Зеленський висловив готовність разом з Ердоганом прилетіти з Анкари до Стамбула.

"Тобто, у будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись, і тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішує", – додав глава держави.

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.

запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент Володимир Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган .

підтримали президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме на нього там. Російський диктатор із цього приводу нічого не відповів.

13 травня у Кремлі заявили, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам Путін "вважатиме це за потрібне".