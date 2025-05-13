Трамп приїде на переговори у Туреччину, якщо там буде Путін – Келлог

Спецпосланець вважає, що можна "досить швидко" досягти миру, якщо Зеленський, Трамп та Путін "сядуть і поговорять"

Кіт Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Президент США Дональд Трамп приїде на переговори до Туреччини, якщо на них буде російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив спецпосланець президента США Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox Business.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Це справді може бути суперзустріч. Я знаю, що там буде президент Зеленський. Я щойно розмовляв з українцями, як з Умєровим, міністром оборони Зеленського, так і з їхнім керівником апарату (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. – Ред.). І я хочу підтвердити, що він [Зеленський] буде там [у Туреччині] у четвер. Ми сподіваємося, що президент Путін також приїде. А тоді [у такому випадку] президент Трамп буде там", – розповів чиновник.

Келлог вважає, що можна "досить швидко" досягти миру, якщо Зеленський, Трамп та Путін "сядуть і поговорять", враховуючи попередню роботу щодо меж для майбутніх мирних переговорів.

Водночас спецпосланець зазначив, що спочатку необхідно запровадити припинення вогню (детальніше про це тут).

Наразі Путін не підтвердив участь у переговорах у Стамбулі, РФ досі напряму не відповіла на пропозицію Зеленського, який заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором. Так само країна-агресорка все ще не погодилась на припинення вогню.

Зеленський заявив, що йому невідомо, чи прилетить його американський колега Трамп на переговори до Туреччини.

Речник Кремля Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам російський диктатор "вважатиме це за потрібне".