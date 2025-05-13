Трамп приїде на переговори у Туреччину, якщо там буде Путін – Келлог
Президент США Дональд Трамп приїде на переговори до Туреччини, якщо на них буде російський диктатор Володимир Путін. Про це заявив спецпосланець президента США Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox Business.
"Це справді може бути суперзустріч. Я знаю, що там буде президент Зеленський. Я щойно розмовляв з українцями, як з Умєровим, міністром оборони Зеленського, так і з їхнім керівником апарату (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. – Ред.). І я хочу підтвердити, що він [Зеленський] буде там [у Туреччині] у четвер. Ми сподіваємося, що президент Путін також приїде. А тоді [у такому випадку] президент Трамп буде там", – розповів чиновник.
Келлог вважає, що можна "досить швидко" досягти миру, якщо Зеленський, Трамп та Путін "сядуть і поговорять", враховуючи попередню роботу щодо меж для майбутніх мирних переговорів.
Водночас спецпосланець зазначив, що спочатку необхідно запровадити припинення вогню (детальніше про це тут).
- Наразі Путін не підтвердив участь у переговорах у Стамбулі, РФ досі напряму не відповіла на пропозицію Зеленського, який заявив про готовність особисто зустрітися з диктатором. Так само країна-агресорка все ще не погодилась на припинення вогню.
Зеленський заявив, що йому невідомо, чи прилетить його американський колега Трамп на переговори до Туреччини.
- Речник Кремля Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли сам російський диктатор "вважатиме це за потрібне".