Среди тем – окончание войны: Рубио поедет в Турцию говорить с министрами стран НАТО

Марко Рубио (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Государственный секретарь США Марк Рубио посетит Турцию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой, в том числе, будет обсуждаться окончание российско-украинской войны. О планах чиновника рассказали в дипломатическом ведомстве Штатов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Визит Рубио в Турцию запланирован на 14-16 мая, встреча глав МИД должна пройти в городе Анталия. В ходе мероприятия чиновники будут обсуждать приоритеты безопасности Альянса, в том числе увеличение оборонных инвестиций и завершение войны РФ против Украины.

"В преддверии саммита НАТО в Гааге в июне этого года секретарь [Рубио] будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в обеспечении справедливого вклада наших союзников в укрепление и повышение эффективности НАТО", – отмечают в Госдепе.

Читайте также Одна из стран НАТО готовится к нападению России через год после завершения войны против Украины

До визита в Турцию Рубио будет сопровождать президента США в его поездке в Саудовскую Аравию и Катар, запланированную на 11-14 мая. Во время нее Трамп "будет стараться укрепить связи между США и партнерами из стран Персидского залива", пояснили в дипломатическом ведомстве.

"Встречи госсекретаря Рубио с высокопоставленными чиновниками будут способствовать поиску решений для глобальных и региональных проблем, расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, а также подтверждать наши стратегические партнерства", – говорится в сообщении.