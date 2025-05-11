Среди тем – окончание войны: Рубио поедет в Турцию говорить с министрами стран НАТО
Государственный секретарь США Марк Рубио посетит Турцию для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой, в том числе, будет обсуждаться окончание российско-украинской войны. О планах чиновника рассказали в дипломатическом ведомстве Штатов.
Визит Рубио в Турцию запланирован на 14-16 мая, встреча глав МИД должна пройти в городе Анталия. В ходе мероприятия чиновники будут обсуждать приоритеты безопасности Альянса, в том числе увеличение оборонных инвестиций и завершение войны РФ против Украины.
"В преддверии саммита НАТО в Гааге в июне этого года секретарь [Рубио] будет продвигать повестку дня президента Трампа, которая заключается в обеспечении справедливого вклада наших союзников в укрепление и повышение эффективности НАТО", – отмечают в Госдепе.
До визита в Турцию Рубио будет сопровождать президента США в его поездке в Саудовскую Аравию и Катар, запланированную на 11-14 мая. Во время нее Трамп "будет стараться укрепить связи между США и партнерами из стран Персидского залива", пояснили в дипломатическом ведомстве.
"Встречи госсекретаря Рубио с высокопоставленными чиновниками будут способствовать поиску решений для глобальных и региональных проблем, расширять двустороннюю торговлю и инвестиции, а также подтверждать наши стратегические партнерства", – говорится в сообщении.
- На ночной пресс-конференции в Кремле
Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время, фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12 числа.
Зеленский сказал, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и, наконец, президент Турции Эрдоган. Макрон замечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.
- Впоследствии спецпосланник президента США Келлог напомнил позицию Трампа: сначала перемирие, а во время него – переговоры, не наоборот.