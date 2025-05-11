Серед тем – закінчення війни: Рубіо поїде до Туреччини говорити з міністрами країн НАТО

Марко Рубіо (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Туреччину для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів НАТО, на якій також обговорюватиметься закінчення російсько-української війни. Про плани посадовця розповіли у дипломатичному відомстві Штатів.

Візит Рубіо до Туреччини запланований на 14-16 травня, зустріч очільників МЗС має відбутися у місті Анталія. Під час заходу чиновники обговорюватимуть безпекові пріоритети Альянсу, зокрема збільшення оборонних інвестицій та завершення війни РФ проти України.

"Напередодні саміту НАТО в Гаазі в червні цього року секретар [Рубіо] просуватиме порядок денний президента Трампа, який полягає у забезпеченні справедливого внеску наших союзників у зміцнення та підвищення ефективності НАТО", – зазначають у Держдепі.

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До візиту у Туреччину Рубіо супроводжуватиме президента США у його поїздці до Саудівської Аравії та Катару, запланованій на 11-14 травня. Під час неї Трамп "намагатиметься зміцнити зв'язки між США та партнерами з країн [Перської] затоки", пояснили у дипломатичному відомстві.

"Зустрічі держсекретаря Рубіо з високопосадовцями сприятимуть пошуку рішень для глобальних та регіональних проблем, розширюватимуть двосторонню торгівлю та інвестиції, а також підтверджуватимуть наші стратегічні партнерства", – йдеться у повідомленні.