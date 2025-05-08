Одна из стран НАТО готовится к нападению РФ через год после окончания войны против Украины
Петер Рисинк (Фото: ЕРА/Robin van Lonkhuijsen)

Власти Нидерландов считают, что Россия может восстановить военные возможности в течение года после завершения войны против Украины, поэтому готовится к вероятному военному противостоянию российским войскам. Об этом в комментарии Politico заявил директор нидерландского агентства военной разведки (MIVD) вицеадмирал Петер Рисинк.

Глава нидерландской разведки заявил, что Россия производит гораздо больше артиллерии, чем нужно для войны в Украине, и делает это с помощью других стран. Он также добавил, что Россия не только пополняет свои запасы, но и перемещает новые артиллерийские подразделения ближе к границам НАТО, в частности, в Балтии и Финляндии.

Рисинк также отметил, что если война с Украиной завершится, Россия может быть готова к новому конфликту в течение года, если ее военное производство будет сохраняться на нынешнем уровне, а Кремль продолжит свою агрессивную политику.

"Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся в фазе программы усиленной готовности, чтобы убедиться, что мы готовы, если это произойдет", – добавил он.

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