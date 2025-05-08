Одна из стран НАТО готовится к нападению РФ через год после окончания войны против Украины

Петер Рисинк (Фото: ЕРА/Robin van Lonkhuijsen)

Власти Нидерландов считают, что Россия может восстановить военные возможности в течение года после завершения войны против Украины, поэтому готовится к вероятному военному противостоянию российским войскам. Об этом в комментарии Politico заявил директор нидерландского агентства военной разведки (MIVD) вицеадмирал Петер Рисинк.

Глава нидерландской разведки заявил, что Россия производит гораздо больше артиллерии, чем нужно для войны в Украине, и делает это с помощью других стран. Он также добавил, что Россия не только пополняет свои запасы, но и перемещает новые артиллерийские подразделения ближе к границам НАТО, в частности, в Балтии и Финляндии.

Рисинк также отметил, что если война с Украиной завершится, Россия может быть готова к новому конфликту в течение года, если ее военное производство будет сохраняться на нынешнем уровне, а Кремль продолжит свою агрессивную политику.

"Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся в фазе программы усиленной готовности, чтобы убедиться, что мы готовы, если это произойдет", – добавил он.

5 февраля 2025 года президент Зеленский заявил, что в 2025 году российский диктатор Путин разместит свои войска в Беларуси для втягивания в войну Польши и стран Балтии.

4 апреля в МИД Литвы сообщали, что НАТО готово отреагировать на военные учения России и Беларуси "Запад-2025", в случае необходимости.

28 апреля в Минобороны Польши пообещали "адекватный" ответ на совместные учения РФ и Беларуси.