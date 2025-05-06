Россия активизирует провокации и военную разведку по части НАТО вблизи Латвии – отчет MIDD

Балтийское море (Фото: EPA)

Россия усилила наблюдение за военной активностью НАТО в Балтийском море. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на отчет Службы военной разведки и безопасности Латвии (MIDD), оценивающий угрозы со стороны РФ вблизи латвийских границ.

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Согласно отчету, РФ предпринимает агрессивные действия, такие как нарушение воздушного пространства и опасное сближение с самолетами и кораблями НАТО.

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Кроме того, MIDD сообщает о реорганизации Вооруженных сил РФ в 2024 году. Вместо Западного военного округа создан Ленинградский и Московский. Это формально представлено в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

В рамках реформы также формируются новейшие подразделения. В Карелии создан новый армейский корпус, 2 мотострелковые бригады возле Латвии превращаются в дивизии, а морская пехотная бригада Балтийского флота в Калининграде также получит статус дивизии.

Несмотря на эти действия, в отчете отмечается, что реального увеличения военной угрозы пока не наблюдается – большинство ресурсов РФ сосредоточены на войне против Украины.

Также российская армия ограничена в проведении даже тактических учений из-за нехватки персонала и техники.

MIDD сообщает, что в этом году РФ и Беларусь планируют совместные стратегические учения "Запад-2025", которые в основном должны пройти на территории Беларуси.

"Вероятно, для полного достижения целей реформы понадобится несколько лет, возможно, даже десятилетия, но ожидается, что численность вооруженных сил РФ у границ Латвии начнет расти по мере снижения интенсивности боевых действий в Украине", – отмечает служба.

В то же время разведка подчеркивает, что в нынешних условиях у России нет возможностей для еще одной сухопутной операции стратегического уровня.