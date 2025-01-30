Финский аналитик назвал четыре шага для НАТО в защите от РФ в Балтийском море

Грузовой корабль Vezhen возле шведской военно-морской базы Карлскруна, 27 января 2025 года. Шведские власти инспектируют судно (Фото: EPA-EFE/Johan Nilsson)

Странам НАТО следует сделать четыре шага в Балтийском море, чтобы сдержать дальнейшие диверсии со стороны России, считает научный сотрудник Финского института международных отношений Джоэл Линнайнмяки. В комментарии для статьи LIGA.net он перечислил эти шаги.

Во-первых, считает аналитик, ЕС и США должны усилить контроль за торговлей российской нефтью и увеличить санкции против теневого флота России и давление Америки на страны ОПЕК, чтобы нарастить производство нефти в мире и снизить ее цену.

Во-вторых, говорит Линнайнмяки, ЕС может и должен усилить дипломатическое и экономическое давление на страны, под флагами которых идут российские танкеры теневого флота, отмеченные в инцидентах в Балтийском море.

В-третьих, считает он, экипаж и капитаны этих танкеров должны знать, что несчастные случаи или диверсии против инфраструктуры будут иметь юридические и финансовые последствия, включая суды и высокие штрафы, поэтому лучше отказываться от такой работы.

Четвертым шагом он назвал усиление поддержки Украины со стороны Запада, чтобы показать России, что она не может ослабить решительность партнеров посредством гибридных операций.