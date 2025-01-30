Фінський аналітик назвав чотири кроки для НАТО в захисті від РФ у Балтійському морі
Країнам НАТО слід зробити чотири кроки в Балтійському морі, щоб стримати подальші диверсії з боку Росії, вважає науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Джоел Ліннайнмякі. У коментарі для статті LIGA.net він перелічив ці кроки.
По-перше, вважає аналітик, ЄС та США мають посилити контроль над торгівлею російською нафтою і збільшити санкції проти тіньового флоту Росії та тиск Америки на країни ОПЕК, щоб наростити виробництво нафти у світі й знизити її ціну.
По-друге, каже Ліннайнмякі, ЄС може і має посилити дипломатичний і економічний тиск на країни, під прапорами яких йдуть російські танкери тіньового флоту, помічені в інцидентах у Балтійському морі.
По-третє, вважає він, екіпаж та капітани цих танкерів мають знати, що нещасні випадки чи диверсії проти інфраструктури матимуть юридичні та фінансові наслідки, включно із судами та високими штрафами, тож краще відмовлятися від такої роботи.
Четвертим кроком він назвав посилення підтримки України з боку Заходу, щоб показати Росії, що вона не може послабити рішучість партнерів за допомогою гібридних операцій.
- 26 січня невідоме судно якорем пошкодило підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телебачення.
- Судно Vezhen, запідозрене в диверсії та затримане владою Швеції, належить Китаю, а не болгарській компанії, як вважали раніше, пише фінська газета Helsingin Sanomat, яка вивчила структуру власності Vezhen.
- Країни ЄС можуть ввести податок для судноплавних компаній за використання Балтійського моря, щоб покрити високі витрати на захист підводних кабелів, заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.