Швеція заявила про затримання судна за підозрою у пошкодженні кабелю на Балтиці
Служба безпеки Швеції проводить попереднє розслідування для з’ясування обставин пошкодження кабелю, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Про це повідомила пресслужба відомства.
Наразі злочин кваліфіковано як диверсія.
"У межах попереднього розслідування вжито низку заходів, у тому числі затримано судно, яке підозрюється у скоєнні диверсії", – йдеться у повідомленні.
Відомство проводить розслідування, оскільки йдеться про серйозний злочин, який може частково бути спрямований проти шведських інтересів. Розслідування очолюється прокурором Державного управління з питань безпеки.
Служба державної безпеки тісно співпрацює з кількома іншими відомствами, щоб з'ясувати обставини подій у Балтійському морі. Серед них – Берегова охорона, Збройні сили та поліція.
Назва судна та інші подробиці поки що не наводяться.
Раніше стало відомо про пошкодження підводного оптоволоконного кабелю Латвійського державного центру радіо та телебачення. Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня скликала з цього приводу нараду відповідальних структур та служб.
Згодом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна допоможе у розслідуванні чергового пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі.
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