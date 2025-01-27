Швеція заявила про затримання судна за підозрою у пошкодженні кабелю на Балтиці

Швеція кваліфікувала пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі як диверсію

Балтійське море (Ілюстративне фото: Toms Kalnins/EPA)

Служба безпеки Швеції проводить попереднє розслідування для з’ясування обставин пошкодження кабелю, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі. Про це повідомила пресслужба відомства.

Наразі злочин кваліфіковано як диверсія.

"У межах попереднього розслідування вжито низку заходів, у тому числі затримано судно, яке підозрюється у скоєнні диверсії", – йдеться у повідомленні.

Відомство проводить розслідування, оскільки йдеться про серйозний злочин, який може частково бути спрямований проти шведських інтересів. Розслідування очолюється прокурором Державного управління з питань безпеки.

Служба державної безпеки тісно співпрацює з кількома іншими відомствами, щоб з'ясувати обставини подій у Балтійському морі. Серед них – Берегова охорона, Збройні сили та поліція.

Назва судна та інші подробиці поки що не наводяться.

Раніше стало відомо про пошкодження підводного оптоволоконного кабелю Латвійського державного центру радіо та телебачення. Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня скликала з цього приводу нараду відповідальних структур та служб.

Згодом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна допоможе у розслідуванні чергового пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі.